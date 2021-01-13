Путин назвал российский препарат от Covid-19 лучшим в мире

Президент России Владимир Путин поделился мнением о российском препарате от коронавирусной инфекции. Он назвал вакцину «Спутник V» лучшей в мире.

Об этом российский лидер рассказал в среду, 13 января, в ходе совещания с членами правительства.

«Вакцина российская — это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас практика показывает, — она, я думаю, вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют», – заявил Владимир Путин.

Кроме этого, президент России добавил, что несмотря на высокие показатели вакцины «Спутник V», нужно будет обратить особое внимание на полезность препарата от новых мутаций коронавируса.

Владимир Путин назвал вакцину «Спутник V» «безусловным успехом наших ученых».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию от COVID-19 в России.