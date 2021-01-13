Депутат Четырбок призвал КГА ускорить разработку упрощённого порядка нанесения граффити

Четырбок считает, что этот вопрос необходимо решить как можно скорее, чтобы петербуржцы могли больше не волноваться за любимые рисунки. Фото: pixabay

Четырбок считает, что этот вопрос необходимо решить как можно скорее, чтобы петербуржцы могли больше не волноваться за любимые рисунки. Фото: pixabay

Парламентарий Денис Четырбок призвал Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) ускорить разработку упрощенного порядка нанесения граффити на подстанциях, представленных в перечне ПАО «Ленэнерго».

Кроме того, депутат направил дополнительный запрос в «Ленэнерго». Он попросил расширить список мест, где разрешено рисовать граффити, добавив объекты в центральный районах Северной столицы. В частности, Четырбок предлагает внести в перечень трансформаторные подстанции, где уже были созданы ставшие популярными достопримечательностями портреты Сергея Бодрова, Зины Портновой, Виктора Цоя и других.

По мнению члена Законодательного собрания, необходимо как можно скорее поставить точку в вопросе «войны с портретами». Это позволит защитить полюбившиеся горожанам и туристам граффити от анонимных жалоб и исчезновения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ПАО «Ленэнерго» представила список из 43 подстанций, которые можно украшать граффити — коммунальные службы не будут закрашивать их на этих объектах.