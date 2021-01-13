Депутат Четырбок призвал КГА ускорить разработку упрощённого порядка нанесения граффити

Депутат Четырбок призвал КГА ускорить разработку упрощённого порядка нанесения граффити
Четырбок считает, что этот вопрос необходимо решить как можно скорее, чтобы петербуржцы могли больше не волноваться за любимые рисунки. Фото: pixabay

Парламентарий Денис Четырбок призвал Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) ускорить разработку упрощенного порядка нанесения граффити на подстанциях, представленных в перечне ПАО «Ленэнерго».

Кроме того, депутат направил дополнительный запрос в «Ленэнерго». Он попросил расширить список мест, где разрешено рисовать граффити, добавив объекты в центральный районах Северной столицы. В частности, Четырбок предлагает внести в перечень трансформаторные подстанции, где уже были созданы ставшие популярными достопримечательностями портреты Сергея Бодрова, Зины Портновой, Виктора Цоя и других.

По мнению члена Законодательного собрания, необходимо как можно скорее поставить точку в вопросе «войны с портретами». Это позволит защитить полюбившиеся горожанам и туристам граффити от анонимных жалоб и исчезновения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ПАО «Ленэнерго» представила список из 43 подстанций, которые можно украшать граффити — коммунальные службы не будут закрашивать их на этих объектах.

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