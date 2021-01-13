Полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из автомата у ТЦ в Рыбацком

После стрельбу у торгового центра в Рыбацком полиция задержала мужчину и доставила его в отдел полиции для дачи показаний.

Инцидент произошел в среду утром, 13 января, в Невском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает 78.ru, местный житель открыл стрельбу на парковке торгового центра и супермаркета, расположенного на Шлиссельбургском шоссе. Хулиган стрелял из охолощенного автомата.

Источник в правоохранительных органах отметил, что введение плана «Перехват» для поимки злоумышленника не потребовался. Подозреваемый задержан и доставлен правоохранителями в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что выпивший мужчина загорелся в собственной постели на проспекте Энергетиков.