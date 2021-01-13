В новогодние праздники аэропорт Пулково обслужил более 500 тысяч пассажиров

В новогодние праздники аэропорт Пулково обслужил более 500 тысяч пассажиров
Фото: пресс-служба "ВВСС"

В пресс-службе управляющей компании петербургского аэропорта «Воздушные ворота северной столицы» рассказали, что с 27 декабря по 10 января в Пулково на прилет и вылет обслужили 543 310 пассажиров.

В отчете отмечается, что пассажиропоток на внутренних рейсах составил 515 614 человек, что на 7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Количество рейсов из регионов также увеличилось на 5% по сравнению с 2020-м, и составило 4 118.

Наиболее популярными направлениями стали Москва, Сочи и Калининград. Кроме того, с 3 января из Пулково открылись регулярные рейсы в Калугу и Усинск.

Также за две недели каникул в аэропорту Петербурга обслужили около 28 тысяч пассажиров международных рейсов. Среди них самым частым пунктом назначения является Стамбул. Также во время праздников из Пулково отправлялись спецрейсы в Германию, Францию и на Кипр.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково озвучили масштаб убытков от падения пассажиропотока в 2020 году.

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