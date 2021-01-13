Жителей Ленобласти предупреждают об анормальных морозах

Жителей Ленобласти предупреждают об анормальных морозах
В регионе также пойдет снег. Фото: pixabay.com

Температура воздуха может упасть до минус 31 градуса.

В Ленинградской области уже завтра, 14 января, ожидается сильное похолодание. В некоторых районах температура воздуха может опуститься до минус 31 градуса. Об этом сообщили в ФГБУ «Северо-Западного УГМС».

Спасатели надеются, что местные жители будут осторожнее и станут тщательнее соблюдать меры предосторожности. Они просят не выходить на лед водоемов и по возможности оставаться дома.

Напоминаем, что в Санкт-Петербурге январь также выдался холодным – температура воздуха в четверг опустится до минус 17 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в 2020 году погода в России стала рекордной по многим показателям. По данным специалистов, зима 2019-2020 года является самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений в России.

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