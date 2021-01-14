Утренние пробки в Петербурге достигли четырех баллов 14 января

Утренние пробки в Петербурге достигли четырех баллов 14 января
Пробки в городе. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Водители Северной столицы начнут свой рабочий день с 4-балльных пробок. На дорогах города есть свободное движение, а также небольшое количество «красных зон».

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в четверг, 14 января, на дорогах Петербурга 4-балльные пробки. Заторы были зафиксированы в 8:00. Отмечается, что к 9-10 часам ситуация может измениться в худшую сторону и водителям будет сложнее передвигаться по городу.

Отметим, что на данный момент сложными участками являются проспект Энгельса, Большой Сампсониевский проспект, Новочеркасский проспект и другие трассы Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что МЧС предупреждает петербуржцев о похолодании до -20 градусов. Водителей призывают быть более внимательными, ведь гололед может вызвать большое количество аварий.

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Утренние пробки в Петербурге достигли четырех баллов 14 января
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