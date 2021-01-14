Петербуржцы рассказали, в каких сферах Covid-19 больше всего влияет на работу  

Петербуржцы рассказали, в каких сферах Covid-19 больше всего влияет на работу  
Петербуржцы боятся потерять работу из-за коронавируса. Фото: pixabay.com

Более половины сотрудников Северной столицы считают, что коронавирус продолжит оказывать влияние на их работу. Не согласен с этим каждый третий опрошенный респондент.

Согласно данным службы исследований hh.ru, жители Северной столицы считают, что больше всего коронавирус продолжить влиять на сферу туризма и гостиничного бизнеса. Такой вариант выбрали 68% опрошенных. На втором месте – добыча сырья, – около 66% голосов. Тройку лидеров замкнула банковская сфера. 64% петербуржцев считают, что из-за инфекции данная отрасль сильно страдает.

«Больше всего верят в то, что пандемия перестанет оказывать такое влияние на их работу как это было в 2020 году, представители из сферы «Информационные технологии», «Госслужба» и «Рабочий персонал», – говорится в сообщении экспертов.

Кроме этого, Каждый пятый опрошенный петербуржец, ожидает сокращений штата в своей компании после новогодних праздников. Выше всего доля предсказывающих такие изменения среди соискателей 55 лет и старше.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что зимние террасы для общепита в Петербурге не спасли выручку праздники.

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