Голодная лиса в Колпино попала на видео местных жителей ночью

Голодная лиса в Колпино попала на видео местных жителей ночью
Лиса оказалась в Колпино. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Жители Колпино заметили ночью дикого зверя. Очевидцы считают, что лиса выбежала из леса в поисках добычи.

Видео с лесным животным попало на видео. Его опубликовали местные жители в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель, проезжавший мимо, успел заснять лису, которая не сильно и испугалась при виде транспорта.

По мнению подписчиков, лиса голодная и ей нечего кушать. Именно из-за этого она вышла из леса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что двух петербургских тюленей переместили в дом из-за сильных морозов. В Северную столицу приходят сильные морозы, поэтому жители города беспокоятся не только за себя, но и за тюленей. Любимцев горожан нерп Шлиссика и Крошика переместили в дом с залива.

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