Голодная лиса в Колпино попала на видео местных жителей ночью

Жители Колпино заметили ночью дикого зверя. Очевидцы считают, что лиса выбежала из леса в поисках добычи.

Видео с лесным животным попало на видео. Его опубликовали местные жители в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Водитель, проезжавший мимо, успел заснять лису, которая не сильно и испугалась при виде транспорта.

По мнению подписчиков, лиса голодная и ей нечего кушать. Именно из-за этого она вышла из леса.

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