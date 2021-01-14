В Колпино мужчина рассчитался с приставами для покупки подарка жене на Новый год

В Колпино мужчина рассчитался с приставами для покупки подарка жене на Новый год
Мужчина выплатил все долги. Фото: пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу

Предприниматель из Колпино смог обеспечить своей супруге новогоднюю сказку. Мужчина расплатился со своими долгами и смог купить жене новый автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, общий долг петербуржца составлял всего 159 тыс. рублей. Однако этого оказалось достаточным, чтобы мужчина не смог продать свой старый автомобиль.

«Вынесенное судебным приставом постановление о запрете регистрационных действий в отношении автотранспортного средства сорвало сделку продажи старого автомобиля. Данное обстоятельство вынудило мужчину оплатить имеющиеся долги», – говорится в сообщении пресс-службы.

В итоге, бизнесмен выплатил средства взыскателям, – налоговой инспекции, бизнес-партнеру и ОГИБДД, что позволило снять все ограничения.

Мужчина смог продать старый автомобиль, а самое главное – купить новый жене и начать Новый год без долгов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржцы рассказали, в каких сферах Covid-19 больше всего влияет на работу.

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В Колпино мужчина рассчитался с приставами для покупки подарка жене на Новый год