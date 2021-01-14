В Москве продлили COVID-ограничения до 21 января

Коронавирусные ограничения в Москве, действующие до 15 января, продлили еще на неделю. Мэр столицы Сергей Собянин назвал ситуацию с инфекцией в городе неопределённой.

Информация об этом появилась в четверг, 14 января, на официальном сайте градоначальника Москвы. Там Сергей Собянин пояснил, что ограничения продлеваются всего на неделю.

Кроме этого, мэр Москвы отметил, что на данный момент в городе доступно 7,6 тыс. коек для больных с инфекцией.

«Благодаря дополнительным мощностям, введенным за последние недели, в коронавирусных госпиталях свободно порядка 7,6 тыс. коек. На 2 тыс. коек больше, чем в конце декабря», – заявил Сергей Собянин.

Также по словам политика, в новогодние праздники удалось замедлить распространение инфекции. Добиться этого удалось «благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Собянина, Москва выстояла в пандемию коронавируса.