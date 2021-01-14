В Петербурге три школьницы едва не получили смертельное отравление

В Петербурге три школьницы едва не получили смертельное отравление
Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Вечером 13 января в парадной одного из заброшенных домов на проспекте Энтузиастов нашли трех 13-летних школьниц. У них нашли чеки из аптеки, где им продали препараты на 2 тысячи рублей.

Первой о пропаже в правоохранительные органы заявила мать одной из девочек. Благодаря оперативным действиям полицейских, сотрудников ФСБ и Росгвардии подростков удалось быстро отыскать. Их доставили в больницу имени Раухфуса. Осмотрев школьниц, медики нашли их состояние удовлетворительным и отпустили домой.

Все девочки из благополучных семей, никогда не попадали в поле зрения служб защиты детей или полиции. Сейчас инцидент проверяет Следственный комитет. За ситуацией также следит Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти монтажник сорвался с крыши электроподстанции.

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