Органный фестиваль, встреча с актрисой Зоей Буряк и выставка костюмов: куда сходить в Петербурге на выходных

В выходные в Петербурге по традиции состоится много интересных мероприятий. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В выходные в Петербурге по традиции состоится много интересных мероприятий. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Международный органный фестиваль «Мариинский», мастер-класс Зои Буряк, концерт оркестра «Метелица», премьера детского спектакля, симфонический концерт «Блестящие вальсы» и выставка театральных костюмов «Арт-Маскарад»: Gazeta.SPb рассказывает об интересных культурных событиях, которые пройдут уже в эти выходные.

С 15 по 23 января в концертном зале Мариинского театра пройдет международный органный фестиваль. Гости услышат музыкальный инструмент работы фирмы «Альфред Керн и сын» (Страсбург), установленный в 2009 году. Сольные программы представят исполнители из Петербурга и городов Франции.

16 января в школе актерского мастерства «Матрица» состоится мастер-класс актрисы театра, кино и дубляжа, заслуженной артистки России Зои Буряк. Она поделится со студентами секретами профессии и расскажет о творческом пути.

В этот же день ленинградский оркестр русских народных инструментов «Метелица» отметит концертом юбилей «рыцаря русской балалайки» Василия Андреева. В это году исполняется 160 лет со дня его рождения. Произведения, созданные Андреевым для знаменитого Великорусского оркестра, прозвучат в новом концертном зале Духовно-просветительского центра «Святодуховский» в Александро-Невской Лавре.

А на Большой сцене ТЮЗа им. А.А. Брянцева состоится премьерный показ спектакля «Сказка к Рождеству: Петсон и Финдус» в постановке режиссера Василия Сазонова. Зрители окажутся в маленькой симпатичной деревне, в гостях у старика Петсона, жизнь которого изменится при знакомстве с котенком Финдусом. Спектакль состоит из нескольких коротких историй. В постановке много музыки и танцев. Красочные декорации создала художник Анастасия Лыкова.

Государственный симфонический оркестр «Классика» под управлением заслуженного артиста России Александра Канторова приглашает на симфонический концерт «Блестящие вальсы». В программу войдут как хорошо известные, так и редко исполняемые произведения, написанные в трехдольном размере, которые прозвучат в Белом зале Политехнического университета.

С 16 января по 7 февраля в Музее Достоевского будет работать выставка театральных костюмов «Арт-Маскарад». Проект создан по сохранившимся эскизам Леона Бакста, Александра Головина, Михаила Ларионова и Сергея Судейкина к спектаклям «Орфей», «Маскарад», «Полуночное солнце», «Венецианские безумцы», «Спящая красавица».

Напомним, посмотреть театральные постановки петербуржцы, постановлением правительства города, могут с 7 января, а посетить музей — с 11 января.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 16 января петербургские театры будут заполнять зрительные залы на 50%.