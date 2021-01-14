Домашний кот в Петербурге заразился коронавирусом от хозяев

Домашний кот в Петербурге заразился коронавирусом от хозяев
Кот заразился коронавирусом от хозяев. Фото: unsplash

Петербургские ученые провели первое в стране исследование коронавируса, выявленного у домашнего кота. Питомец подхватил инфекцию от своих хозяев и уже выздоравливает.

Специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) гриппа имени Смородинцева провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2 у кота. Оказалось что выявленный у него штамм коронавируса идентичен тому, который распространяется по стране.

Скорее всего, кот заразился от хозяев, которые перенесли ковид в легкой форме. Анализы питомца показали, что возбудители кота и хозяйки практически идентичны и относятся к наиболее распространенному в России типу.

Сейчас состояние животного улучшается, аппетит уже вернулся, отметили в институте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурге прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом.

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