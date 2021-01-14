Власти Петербурге прогнозируют рост заболеваемости коронавирусом

Смольном заявили, что предпосылок для стабильного снижения заболеваемости коронавирусной инфекции в Северной столице пока нет.

Об этом говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по борьбе с коронавирусом. В настоящее время в Петербурге не наблюдается рост госпитализаций и не увеличивается число активных пациентов, и, как считают власти, это связано с новогодним локдауном.

Координационный совет и комитет по здравоохранению ожидают, что к февралю в городе вырастут индикаторы эпидемического процесса. Также увеличится число госпитализированных с COVID-19 в сутки.

При этом в Петербурге все больше людей обращаются в медицинские организации — по поводу появившегося заболевания или для оформления выписки. Количество активных больных идет на понижение. Кроме того, в городе начинает снижаться ежедневное число госпитализаций с ковидом или пневмониями — за неделю оно снизилось на 1,1%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге стало больше желающих сделать прививку от COVID-19.