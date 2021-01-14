В Петербурге стало больше желающих сделать прививку от COVID-19

В Северной столице от коронавирусной инфекции привились 18 477 местных жителей, из которых 1795 получили оба компонента вакцины. С каждым днем в городе растет количество желающих сделать прививку.

Об этом сообщил глава города Александр Беглов по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. На сегодняшний день в Петербурга поставили более 42,6 тыс. доз вакцины «Спутник V». Поликлиники получили 27,3 тыс. доз, на базе осталось 15,3 тыс.

Город открыл 70 пунктов вакцинации. В планах увеличить их число до 100.

В ходе заседания оперштаба вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что регионы вправе самостоятельно решать, у кого, помимо врачей и учителей, будет приоритет на получение вакцины. Однако среди первых обязательно должны быть пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предостерег желающих привиться от COVID-19 от крещенских купаний.