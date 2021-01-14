Ключ от комнаты, где умер Наполеон, продан за 112 тыс. долларов

Ключ от комнаты, в которой умер французский император Наполеон Бонапарт, когда находился в ссылке на острове Святой Елены, продан на торгах Sotheby’s почти за 112 тыс. долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Вместе с ключом с молотка ушел конверт.

«Ключ от комнаты в Лонгвуде, в которой умер Наполеон, и который я лично вынул из замка. Ч.Р. Фокс, Святая Елена, 6 сентября, 1822 год», — гласит надпись на конверте.

Реликвия была найдена в чемодане в одном из домов в Шотландии.

Британские СМИ писали, что семья которой принадлежал ключ, знала о его существовании, но не могла найти. Ранее ключ был у поклонница Наполеона, матери британского военного Чарльза Ричарда Фокса. Он как раз и привез ключ в Шотландию и подарил своей матери.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Париже на аукционе были проданы знаменитые ботфорты Наполеона Бонапарта. Сапоги Наполеона ушли за €117 тыс. (около 8,3 млн рублей), сообщается в Twitter аукционного дома Drouot. Как пишут историки, именно эти сапоги Наполеон носил в ссылке на острове Святой Елены, где он умер в 1821 году.