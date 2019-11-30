Сапоги Наполеона продали за €117 тыс.

Именно эти сапоги Наполеон носил в ссылке на острове Святой Елены. Фото: Pixabay

Именно эти сапоги Наполеон носил в ссылке на острове Святой Елены. Фото: Pixabay

На Париже на аукционе были проданы знаменитые ботфорты Наполеона Бонапарта.

Сапоги Наполеона ушли за €117 тыс. (около 8,3 млн рублей), сообщается в Twitter аукционного дома Drouot.

«Знаменитые сапоги Наполеона только что проданы за €117,208 тыс. Поклонников Первой империи по-прежнему много», — говорится в сообщении.

Сапоги черного цвета имели 40-ой размер и были сделаны из натуральной кожи. Высота их голенища — 48 см.

Как пишут историки, именно эти сапоги Наполеон носил в ссылке на острове Святой Елены, где он умер в 1821 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что книгу «Армия Наполеона» с автографом историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в жестоком убийстве 24-летней аспирантки вуза, продали за 19 тыс. 950 рублей. Такой лот выставил на продажу известный журналист Александр Невзоров через свой интернет-магазин. Книгу о Наполеоне Соколов подарил Невзорову в 2002 году. Спустя два часа книгу купили.