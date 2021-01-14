Скандальный памятник Аленке в Нововоронеже выставили на торги за 1 млн рублей

Российский аукционный дом (РАД) проведет торги по продаже памятника Аленке, который испугал жителей Нововоронежа Воронежской области.
«Продается уникальный предмет пространственно-изобразительного искусства «Арт-объект «Аленушка»», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 1 млн руб.
Скандальный арт-объект был установлен к 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого сейчас стоит Нововоронеж. Его открыли 18 декабря. Пользователи соцсетей предположили, что появление памятника прославит город и привлечет туристов. Однако местный жители не оценили арт-объект. Их шокировал внешний вид металлической Аленки.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на месте будущего памятника погибшим в пандемию врачам Петербурга появились ангел и медсестра.