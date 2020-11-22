На месте будущего памятника погибшим в пандемию врачам Петербурга появились ангел и медсестра

В Северной столице, на набережной реки Карповки появились две картонных фигуры врача и ангела. Они расположены на месте будущего мемориала, посвященного петербургским врачам, отдавших свои жизни в борьбе с пандемией COVID-19.

Об этом на своей странице во «Вконтакте» в субботу, 21 ноября, рассказал депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский. Возле парапета на набережной стоят две картонные фигуры с медицинскими сумками. Медик протягивает сигарету ангелу, а внизу может заметить фразу: «Докури, мне пора». Инсталляция подписана неким уличным художником #Maestro_O.

К стихийному объекту стрит-арта уже несут цветы. Сколько инсталляция простоит на этом месте, неизвестно — возможно, её демонтируют после установки мемориала, а может быть, она будет еще долгое время напоминать о благодарности художников подвигу врачей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге автоволонтеры стали помогать медикам: добровольцы развозят врачей по вызовам.