ФБР арестовало более 100 участников штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало более 100 участников штурма Капитолия в Вашингтоне. Об этом заявил глава ведомства Кристофер Рэй, сообщает Reuters.

По его словам, сотрудники бюро установили личности еще более 200 человек, которые подозреваются в участии в осаде здания конгресса.

6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате произошедшего погибли пять человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.