Депутат помог петербурженке выгнать бездомных из подвала и рассказал об этом в Twitter, но похвалы не дождался

Проблема была решена на следующий день после обращения. Фото: pixabay

Проблема была решена на следующий день после обращения. Фото: pixabay

Петербургский депутат похвалился, что помог выгнать бездомного на мороз, который поселился в подвале одного из жилых домов. Читатели его Twitter доброго дела не оценили.

Депутат муниципального округа «Оккервиль» Кирилл Волков рассказал, что оказал обратившейся к нему местной жительнице помощь в освобождении подвала ее парадной от компании предположительно бездомных людей. По словам петербурженки, мужчины повесили на дверь подвала свой замок.

От обращения до выполнения просьбы прошло меньше суток. На комментарий под соответствующей записью о пришедших в Петербург морозах он ответил: «Возьмете себе домой, пока не потеплеет?»

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге намерены расширить перечень социальных услуг для бездомных.