В Петербурге намерены расширить перечень социальных услуг для бездомных

Сейчас в Петербурге насчитывается 3345 бездомных. В Северной столице работают 13 домов ночного пребывания, где за год помогли почти 700 людям. Фото: pixabay.com

Сейчас в Петербурге насчитывается 3345 бездомных. В Северной столице работают 13 домов ночного пребывания, где за год помогли почти 700 людям. Фото: pixabay.com

В Смольном в субботу, 3 октября, состоялось совещание, на котором обсуждали вопросы профилактики бездомности в Петербурге.

Участниками заседания были вице-губернатор Олег Эргашев, депутаты Законодательного собрания и некоммерческие организации, действующие в социальной сфере. Расширенный проект программы по профилактике бездомности включает в себя, помимо уже существующих мест обогрева и питания, помощь в восстановлении документов и трудоустройстве.

Также в рамках помощи бездомным власти намерены расширить список оснований для бесплатной медицинской помощи и ввести меры по социальной адаптации людей без определенного места жительства. Пока программа находятся в стадии планирования, по завершении проекта его представят на утверждение членам правительства Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе города неизвестные избили бездомного.