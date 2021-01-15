Петербуржцев предупредили о морозе 15 января

Последний день рабочей недели в Северной столице будет облачным, местами пойдет небольшой снег. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

В пятницу, 15 января, метеорологические условия в городе будет определять тыловая часть покидающего территорию Европейской России циклона.

«Санкт-Петербург: морозы!» — написал синоптик на своей странице в Facebook.

Температура воздуха сегодня опустится до минус 13-15 градусов. Подует северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Специалист отметил, что минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы, а в утреннее время в городе еще больше похолодает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту обошлось без отены авиарейсов. Все самолеты вылетят по запланированным маршрутам.