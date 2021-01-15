В пятницу из Пулково вылетят все запланированные самолеты

В пятницу из Пулково вылетят все запланированные самолеты
Пулково подготовили к зиме. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В петербургском аэропорту сегодня нет отмен и задержек авиарейсов. Из Пулково вылетят все запланированные самолеты.

Об этом стало известно в пятницу, 15 января. Как сообщили на сайте воздушной гавани, на онлйн-табло нет данных об изменении полетов, все воздушные судна вылетят по расписанию.

Информация об изменениях появится на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что утром 14 января в петербургском аэропорту экстренно приземлился Airbus А320 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс Москва — Салехард. Пассажиры молились, пели мантры и песни.

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В пятницу из Пулково вылетят все запланированные самолеты
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