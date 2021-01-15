Пятничным утром Петербург стоит в 7-балльных пробках

Сегодня утром на дорогах Петербурга собрались 7-балльные пробки. Ситуацию усложняют многочисленные ДТП.

Так, в пятницу, 15 января, красным цветом отмечены участки на Октябрьской и Дворцовой набережных, Новочеркасском проспекте, Московском шоссе, набережной Обводного канала, Индустриальном проспекте, Софийской улице, Каменноостровском проспекте, улице Академика Лебедева, Российском и Витебском проспектах.

Движение также затруднено на Народной улице, участке внутреннего кольца КАД между 43 и 36 км, на Приморском шоссе и Планерной улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы, а в утреннее время в городе еще больше похолодает.