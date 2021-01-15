Пятничным утром Петербург стоит в 7-балльных пробках

Пятничным утром Петербург стоит в 7-балльных пробках
Дорожная ситуация в Петербурге 15 января. Фото: Яндекс.Пробки

Сегодня утром на дорогах Петербурга собрались 7-балльные пробки. Ситуацию усложняют многочисленные ДТП.

Так, в пятницу, 15 января, красным цветом отмечены участки на Октябрьской и Дворцовой набережных, Новочеркасском проспекте, Московском шоссе, набережной Обводного канала, Индустриальном проспекте, Софийской улице, Каменноостровском проспекте, улице Академика Лебедева, Российском и Витебском проспектах.

Движение также затруднено на Народной улице, участке внутреннего кольца КАД между 43 и 36 км, на Приморском шоссе и Планерной улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы, а в утреннее время в городе еще больше похолодает.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В резюме жителей Петербурга нашли сотни упоминаний The Beatles
Из дома на Светлановском вывели больше 60 жильцов из-за угрозы минирования
На Московском вокзале задержали мужчину с метадоном и мефедроном в кармане
Жительница Сертолово подозревается в убийстве 66-летней свекрови
Пятничным утром Петербург стоит в 7-балльных пробках
В Смольном жалуются на нехватку снегоуборочной техники
Кузя из «Универа» рассказал, почему не платит дочери алименты
Восемь спасателей час тушили в доме в Красницах