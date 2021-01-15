Эксперты рассказали, на что тратились петербуржцы в новогодние каникулы

Эксперты рассказали, на что тратились петербуржцы в новогодние каникулы
Фото: пресс-служба Яндекс.Маркет

Аналитики сервиса «Яндекс.Маркет» изучили покупательскую активность жителей Северной столицы в январе и выяснили, на что тратили деньги петербуржцы во время новогодних каникул.

После 1 января жители Петербурга стали активнее присматривать товары для дома, особенно бытовую химию — средства для стирки и мытья посуда. Кроме того, популярностью пользовались столовые сервизы и электрические штопоры. Второе место заняла продукция для ухода за собой. Чаще всего горожане заказывали средства для волос, лица и тела, а также косметику с охлаждающим эффектом.

Во время праздничного отдыха активизировались и мамы — они стали чаще заказывать подгузники, салфетки и другие детские товары. Не менее популярными были детские конструкторы и настольные игры, такие как Дженга и UNO. Примечательно, что в начале января петербуржцы заказали в 2 раза больше продуктов, чем накануне Рождества 2020 года. Особенно часто покупали чай и шоколад — вероятно, не только для себя, но и в подарок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о пяти раритетных советских автомобилях, выставленных на продажу на «Авито Авто».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новогодние каникулы новости СПб траты финансы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Органный фестиваль, встреча с актрисой Зоей Буряк и выставка костюмов: куда ...
Приставы Петербурга оштрафовали предпринимателя на 100 тысяч рублей за ...
Главные события уходящей недели в Петербурге
Петербуржцам рассказали, как вести себя при встрече с лисами, гуляющими по городу
Эксперты рассказали, на что тратились петербуржцы в новогодние каникулы
Депутат ЗакСобрания Амосов госпитализирован в Боткинскую больницу с коронавирусом
В Петербурге наградили полицейских, которые спасли 3-летнюю девочку из ...
В Москву поставили 10 млн пар использованных медицинских перчаток