Эксперты рассказали, на что тратились петербуржцы в новогодние каникулы

Аналитики сервиса «Яндекс.Маркет» изучили покупательскую активность жителей Северной столицы в январе и выяснили, на что тратили деньги петербуржцы во время новогодних каникул.

После 1 января жители Петербурга стали активнее присматривать товары для дома, особенно бытовую химию — средства для стирки и мытья посуда. Кроме того, популярностью пользовались столовые сервизы и электрические штопоры. Второе место заняла продукция для ухода за собой. Чаще всего горожане заказывали средства для волос, лица и тела, а также косметику с охлаждающим эффектом.

Во время праздничного отдыха активизировались и мамы — они стали чаще заказывать подгузники, салфетки и другие детские товары. Не менее популярными были детские конструкторы и настольные игры, такие как Дженга и UNO. Примечательно, что в начале января петербуржцы заказали в 2 раза больше продуктов, чем накануне Рождества 2020 года. Особенно часто покупали чай и шоколад — вероятно, не только для себя, но и в подарок.

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