Из Петербурга в Латвию отправится более 1 тысячи тонн солода

За весь прошлый год из Петербурга экспортировали около 11 тысяч тонн солода. Фото: pixabay

За весь прошлый год из Петербурга экспортировали около 11 тысяч тонн солода. Фото: pixabay

Петербургское управление Россельхознадзора выдало фитосанитарные сертификаты на экспорт в Латвию 18 партий ячменного солода общей массой более тысячи тонн.

По информации пресс-службы ведомства, фитосанитарные сертификаты выданы в январе. Солод отправится в Латвийскую республику, в адрес одной из компаний, расположенных в городе Лиепая, в западной части страны. В проверенная инспекторами Россельхознадзора продукция соответствовала карантинным фитосанитарным требованиям принимающей стороны.

Отмечается, что за прошлый год из Петербурга на экспорт было отправлено около 11 тысяч тонн солода. Почти 6 тысяч тонн получила Латвия, свыше 2 тысяч — Казахстан и около 2 тысяч — Азербайджан. Продукция также подставлялась в Лаос, Республику Беларусь, Украину, Армению, Францию, Германию, Ирландию и Великобританию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что благодаря системе «Меркурий» в 2020 году Россельхознадзор выявил более 26 тысяч нарушений.