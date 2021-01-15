Сенатор от Ленобласти рассказал об экономических расчётах «Северного потока – 2»

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов заявил рассказал о том, что «Северный поток – 2» экономически обоснованный проект. Кроме этого, Совет Федерации РФ не беспокоят санкции США в достройку газопровода.

Своим мнением сенатор поделился в интервью Online47. По словам Сергея Перминова, Германия, как экономический лидер Европы по-прежнему рассчитывает на российский газ, несмотря на различные нападки от США на проект.

«Надо иметь ввиду дефицит газового рынка объединённой Европы: до 2030 — года 120 млрд кубов, сказал сенатор. — Рынок растерт примерно на 3% в год. Такого качества газа, который мы поставляем по трубам, ни один сжиженный газ не обеспечит. Поэтому это — экономически обоснованный проект, который базируется на четких расчётах», – пояснил политик.

Отметим, что «Северный поток – 2» проходит через Балтийское море от берегов России со стороны Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам вице-премьера РФ Александра Новака проект «Северный поток – 2» будет реализован, несмотря на санкции.