Иммунитет после COVID-19 держится до пяти месяцев, заявили в Роспотребнадзоре

Переболевший человек не сможет заболеть коронавирусом в течение трех-пяти месяцев после выздоровления. Фото: pixabay

Переболевший человек не сможет заболеть коронавирусом в течение трех-пяти месяцев после выздоровления. Фото: pixabay

Переболевшие коронавирусом люди сохраняют иммунитет до пяти месяцев, после чего они вновь рискуют заразиться. К этому времени иммунитет начинает снижаться.

Об этом заявил глава Центрального института эпидемиологии Василий Акимкин на совещании с эпидемиологами у вице-премьера Татьяны Голиковой.

По его словам, переболевший человек не сможет заболеть коронавирусом в течение трех-пяти месяцев после выздоровления. После этого иммунитет начинает уходить, уже даже после третьего месяца идет снижение его уровня, отметил Акимкин.

Специалист подчеркнул, что это должны быть не только антитела к коронавирусу, но и клеточный иммунитет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре заявили, что пик заболеваемости COVID-19 пройден. Специалист отметила, что ситуация по коронавирусу в стране начинает стабилизироваться.