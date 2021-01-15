В Роспотребнадзоре заявили, что пик заболеваемости COVID-19 пройден

Пик по заболеваемости коронавирусом в России, вероятнее всего, уже пройден. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист отметила, что ситуация по коронавирусу в стране начинает стабилизироваться, при этом, поскольку территория России довольно большая, условия распространения ковида в регионах могут отличаться. По ее словам, местами фиксируются волнообразные колебания суточной заболеваемости, однако уже можно сделать вывод, что пик коронавируса пройдет, передает ТАСС.

По словам Пшеничной, в России уже вряд ли повторятся показатели осеннего пика, а ближе к лету статистика покажет минимум по заболеваемости. При этом ближе к весне заболеваемость может подскочить, это будет связано с сезонной заболеваемостью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти рассчитывают привить от коронавируса 60% населения за год.