В Британии у пациентов нашли странные симптомы заражения COVID-19

В Великобритании медики нашли новый странный симптом у пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией.

Как сообщает The Sun, эпидемиолог из Королевского колледжа Лондона Тим Спектор указал, что в последние месяцы у каждого пятого пациента с COVID-19 находят все менее распространенные признаки болезни. В частности, у некоторых больных появились язвы на языке.

По словам Спектора, в будущем специалисты могут найти и другие проявления заболевания коронавирусом. К примеру, британские медики зачастую обнаруживают у своих пациентов кожную сыпь на пальцах рук и ног.

Глава отдела эпидемиологии и общественного здравоохранения Королевского медицинского общества Габриэль Скали добавил, что из-за болезни у людей также может меняться цвет языка, однако последнее относится скорее к тем, кто не следит за гигиеной полости рта, курит и неправильно питается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунитет после COVID-19 держится до пяти месяцев, заявили в Роспотребнадзоре.