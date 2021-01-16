Роспотребнадзор: иммунитет к COVID-19 остается даже после снижения количества антител

Роспотребнадзор опроверг информацию о том, что снижение уровня антител свидетельствует об отсутствии иммунитета к коронавирусной инфекции.

Соответствующая публикация появилась на сайте ведомства в пятницу, 15 января. По словам специалистов, постепенное снижение титров антител спустя несколько месяцев после болезни не является признаком отсутствия иммунитета. Даже при минимальном уровне гуморального иммунитета остается клеточный иммунитет и память клеток, которые также являются эффективной защитой, подчеркивают в Роспотребнадзоре.

При этом добавляется, что научные исследования в данной области продолжаются. Отметим, до этого считалось, что иммунитет к коронавирусу сохраняется лишь в течение нескольких месяцев после перенесенного заболевания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению Роспотребнадзора, пик заболеваемости COVID-19 пройден.