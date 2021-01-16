Больным с Covid-19 на дому петербуржцам будут выдавать пульсоксиметры

Жители Северной столицы смогут бесплатно воспользоваться пульсоксиметром. Прибор для измерения насыщенности крови кислородом будут выдавать пациентам с коронавирусом, которые проходят лечение дома.

Информация об этом появилась накануне, 15 января, в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

«В Санкт-Петербурге закуплена 21 тыс. пульсоксиметров, из них 20 600 поступили в районные поликлиники, остальные будут использоваться врачами городской станции скорой помощи. Пульсоксиметры будут выдаваться бесплатно пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 для измерения сатурации — насыщения крови кислородом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после выздоровления прибор нельзя оставить у себя дома навсегда. Пациент обязан вернуть пульсоксиметр в поликлинику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге отмечают снижение коронавирусных смертей.