Больным с Covid-19 на дому петербуржцам будут выдавать пульсоксиметры

Больным с Covid-19 на дому петербуржцам будут выдавать пульсоксиметры
Прибор измеряет уровень насыщенности крови кислородом. Фото: unsplash

Жители Северной столицы смогут бесплатно воспользоваться пульсоксиметром. Прибор для измерения насыщенности крови кислородом будут выдавать пациентам с коронавирусом, которые проходят лечение дома.

Информация об этом появилась накануне, 15 января, в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

«В Санкт-Петербурге закуплена 21 тыс. пульсоксиметров, из них 20 600 поступили в районные поликлиники, остальные будут использоваться врачами городской станции скорой помощи. Пульсоксиметры будут выдаваться бесплатно пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 для измерения сатурации — насыщения крови кислородом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после выздоровления прибор нельзя оставить у себя дома навсегда. Пациент обязан вернуть пульсоксиметр в поликлинику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге отмечают снижение коронавирусных смертей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борьба с инфекцией новости СПб оперативный штаб пульсоксиметр


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые нашли способ спрогнозировать тяжелое течение COVID-19
Больным с Covid-19 на дому петербуржцам будут выдавать пульсоксиметры
В Петербурге отмечают снижение коронавирусных смертей
Роспотребнадзор: иммунитет к COVID-19 остается даже после снижения ...
«Зенит» проведет оба тренировочных сбора в Дубае до 12 февраля
Легковушка влетела в столб на трассе М-10 в Тосно, пострадали три человека
В Петербурге ночью закрыли еще четыре заведения общепита
На Украине стало действовать требование обслуживать в кафе и магазинах на ...