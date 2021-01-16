Минпросвещения официально отменило базовый ЕГЭ по математике в 2021 году

Раньше базовый экзамен по математике был обязательным для всех выпускников школ. Фото: сайт Президента России

Раньше базовый экзамен по математике был обязательным для всех выпускников школ. Фото: сайт Президента России

В 2021 году выпускников школ, поступающих в высшие учебные заведения, обяжут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только по русскому языку и профильным предметам.

Об этом в пятницу, 15 января, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе брифинга. Для получения аттестата одиннадцатиклассникам в 2021 году достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку и профильным предметам, заявил чиновник. Ранее все выпускники также в обязательном порядке сдавали еще и математику — те, для кого этот предмет не был профильным, писали базовый уровень.

По-прежнему обязательными остаются итоговое сочинение и изложение, которые являются допуском к выпускным экзаменам. Напомним, что сочинение и изложение школьники должны были писать в декабре, однако из-за сложностей, вызванных пандемией, процедуру перенесли на середину апреля.

Между тем, власти Петербурга, как писала gazeta.spb.ru, считают, что февраль станет непростым месяцев для городских школьников, поскольку в этот период ученики чаще всего болеют.