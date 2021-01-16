Семак оценил вероятность участия Дзюбы и Лунева в сборах

Семак оценил вероятность участия Дзюбы и Лунева в сборах
Дзюба заразился коронавирусом. Фото: ФК "Зенит"

Футболисты получили положительные результаты теста на коронавирус и не смогли покинуть Россию.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какова вероятность участия нападающего Артема Дзюбы и вратаря Андрея Лунева в сборах в Дубае. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Специалист отметил, что хотел бы видеть футболистах на сборах, но это невозможно из-за состояния их здоровья. Семак считает, что маловероятно участие Дзюбы и Лунева в предстоящих матчах. При этом он надеется, что игроки появятся на следующем сборе.

Семак подчеркнул, что ожидает прибытия Сердара Азмуна, у которого есть проблемы с получением визы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» не смогли договориться и не сыграют в ОАЭ. Клубы так и не решили, какого числа назначить товарищеский матч.

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