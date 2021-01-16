Два актера ушли из сериала «Сваты»

Сразу двух персонажей зрители не увидят в седьмом сезоне сериала.

Стало известно, что два актера ушли из сериала «Сваты». Седьмой сезон выйдет уже без участия двух персонажей, о чем сообщили представители съемочный команды.

Известно, что от ролей отказались Виталий Семенцов и Татьяна Васильева. Первый играл мужчину, который крестил новорожденную дочь Буханскиных, а вторая – сыграла маму Ларисы Буханкиной. Непонятно, что стало причиной из ухода из проекта, официальных данных пока не поступало.

Напоминаем, что «Сваты» впервые вышли в 2008 году. Зрители думали, что шестой сезон, который показали в 2013 году, стал последним, но в 2019 году стало известно о выходе еще одного. Съемкам помешала пандемия коронавируса, но они продолжаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что звезда «Сватов» признался, что остался без работы. Все проекты, в которых он был задействован, временно заморожены. Происходящее в России в 2020 году Добронравов сравнил с лихими 90-ми – тогда тоже была безработица.