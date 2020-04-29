Звезда «Сватов» признался, что остался без работы

Новый сезон выйдет без одной из главных актрис. Фото: кадр из сериала "Сваты"

Новый сезон выйдет без одной из главных актрис. Фото: кадр из сериала "Сваты"

Он сравнил происходящее в стране с лихими 90-ми.

Об этом стало известно 29 апреля. Обо всем он рассказал в интервью Teleprogramma.pro. Звезда «Сватов» Федор Добронравов заявил, что из-за введенного режима самоизоляции он остался без работы. Все проекты, в которых он был задействован, временно заморожены. Происходящее в России в 2020 году Добронравов сравнил с лихими 90-ми – тогда тоже была безработица.

«Это же фактически несчастный случай, который нельзя ни обсуждать, ни предугадать. Хотя, пока еще жив, все терпимо»,

— подытожил актер.

Напоминаем, что сейчас россияне с нетерпением ждут выхода нового сезона «Сватов», который считается одним из самых популярных сериалов страны во время пандемии. Добронравов считает, что главный секрет проекта – это добро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Добронравов заявил, что новый сезон «Сватов» почти отсняли. Осталось дождаться теплой погоды, чтобы поработать над летними эпизодами.