Рэпер Тимати вышел в свет с Вербовой: поклонники успели их «поженить»

Модель заверила, что между ними нет романтических отношений.

Модель Анастасия Вербовая была замечена в компании рэпера Тимати. Они даже успели сделать общий снимок, который многие приняли за намек на начало романтических отношений. Пользователи писали, что Вербовая участвовала в «Холостяке» и стала победительницей проекта.

Вербовая в разговоре с People Talk призналась, что действительно видела Тимати в Дубае и сделала с ним фотографию. При этом она уверяет, что не имеет отношения ни к съемкам шоу на ТНТ, ни к самому артисту. Вербовая подчеркнула, что у нее есть мужчина и это не Тимати.

«Я просто оказалась в компании общих друзей, где попала в Stories к моему знакомому»,

— объяснила она People Talk.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участница «Холостяка» рассказала, чем закончится сезон с рэпером Тимати. Девушка заверила, что знает, каков будет финал. Официально информацию никто не подтверждал.