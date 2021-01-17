Бородина рассказала о будущем ее шоу на ТНТ

Телеведущая успокоила поклонников, заверив, что «Бородина против Бузовой» продолжит выходить.

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, будет ли выходить шоу «Бородина против Бузовой». Она успокоила поклонников, отметив, что съемки нового сезона уже начались. Этой новости Бородина посвятила пост в Instagram-аккаунте.

«Мы снимаем новый сезон шоу «Бородина против Бузовой». Всех волнует судьба этого шоу, ведь «Дом-2″ закрыли, что там обсуждать-то? Ребят, на нашем веку тем хватит. Всегда есть о чем поговорить и что обсудить!»

— написала телеведущая.

До этого Бородина говорила, что на шоу начнут обсуждать больше социальных тем. Она призналась, что давно мечтала вести подобную программу и рада переменам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что реалити-шоу «Дом-2» может вернуться на экраны, сменив телеканал. Планируется, что уже 15 февраля следующего года съемки «Дома-2» возобновятся.