Жителей Ленобласти в воскресенье ожидают снег и мороз до 27 градусов

В Ленобласти в воскресенье, 17 января, ожидается облачная погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -15 до -27 градусов на востоке, утром — от -9 до -22 градусов, а днем температура воздуха не опустится ниже -5…-15 градусов. Выпадет снег.

Жителей региона предупредили о гололедице. МЧС призывает водителей соблюдать осторожность. При этом ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов спрогнозировал погоду в городе в ночь на Крещение Господне — один из главных православных праздников, который верующие отмечают, в том числе, окунаясь в проруби.