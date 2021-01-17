Палата представителей США проведет расследование беспорядков в Капитолии

Палата представителей США проведет расследование беспорядков в Капитолии
Протестующие пробрались в капитолий. Фото: twitter.com/RodMeloni

Четыре комитета Палаты представителей США начали расследование беспорядков в Капитолии, которые произошли 6 января.

В частности, конгрессмены направили письмо ФБР, министерству внутренней безопасности, аппарату директора Национальной разведки и Национальному контртеррористическому центру, сообщает РИА «Новости». Парламентарии запросили документы, чтобы оценить события и разведданные, которые связаны с беспорядками.

Еще планируется установить, принимали ли участие в беспорядках сотрудники сфер национальной безопасности, обороны и правосудия. Также конгрессмены изучат меры, принятые после беспорядков.

Напомним, 6 января в Вашингтоне прошли массовые протесты, в ходе которых сторонники Дональда Трампа штурмом захватили здание Конгресса. В этот момент парламентарии проводили заседание по утверждению кандидата от демократов Джозефа Байдена победителем президентских выборов. В результате произошедшего погибли пять человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что массовые беспорядки в Вашингтоне, при которых было захвачено здание Сената, является внутренним делом США.

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беспорядки капитолий США


 

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