В Европе заявили о способности «Спутника V» подавить пандемию коронавируса

Россия создала вакцину от коронавируса «Спутник V» и показала способность самостоятельно разрабатывать лекарство, которое может подавить пандемию коронавируса. С таким заявлением выступил журналист Федерико Куско в испанском издании французской газеты Le Monde diplomatique.

В материале говорится, что на Западе скептически и равнодушно отнеслись к появлению препарата.

По словам журналиста, создание вакцины — результат целой исторической цепочки научных разработок в России.

Он также отметил, что в отличие от США и Европы, где фармацевтические лаборатории «навязывают свои лекарства по астрономическим ценам», Россия за выгодой не гонится.

Подводя итоги, журналист отметил, что «Спутник V» сейчас распространяется по всему миру и, скорее всего, спустя 50 лет никто не вспомнит подозрений Запада в отношении российской вакцины.

По последним данным, в мире зарегистрировано 94 417 649 случаев коронавируса, выздоровело 51 971 697 случаев, число летальных исходов достигло 2 020 103.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербург поступили еще 20 тысяч доз вакцины «Спутник V». Напомним, что сейчас в городе работают 70 точек для принятия вакцины от болезни. В скором времени добавят еще 30 мест.