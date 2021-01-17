«Калгари» Нестерова обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ

«Калгари» Нестерова обыграл «Ванкувер» в матче НХЛ
Матч закончился со счетом 3:0. в пользу "Калгари". Фото: Официальный сайт НХЛ

«Калгари Флэймз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Матч проходил на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари и закончился со счетом 3:0.

У «Калгари» шайбы забросили Шон Монахан, Диллон Дюбе и Мэттью Ткачук.

Отметим, что за «Флэймз» выступает российский защитник Никита Нестеров.

«Калгари» находится на третьем месте в турнирной таблице Северного дивизиона, имея в своем активе три очка.«Ванкувер» с двумя очками занимает последнюю строчку. В следующий раз команды встретятся 19 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Ванкувер Калгари нхл


 

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