При обрушении в шахте в Туве погиб гражданин Китая

При обрушении в шахте в Туве погиб гражданин Китая
Погиб один человек. Фото: Pixabay

На территории Тоджинского района Тувы произошло обрушение в шахте.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканскую службу ГО и ЧС.

По предварительной информации, в шахте в момент обрушения находились 42 человека. На аварийном участке находились три человека, из которых двое смогли выбраться сами, третий человек — гражданин Китая — погиб.

Шахта принадлежит ООО «Лунсин», созданному в 2005 году в целях освоения Кызыл-Таштыгского месторождения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после гибели четырех работников шахты следственные органы открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть более двух лиц.

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