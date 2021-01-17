Жителей Петербурга предупреждают об окончании инкубационного периода по коронавирусу после новогодних праздников

Жителей Петербурга предупреждают об окончании инкубационного периода по коронавирусу после новогодних праздников
Рождественская ярмарка в Петербурге в условиях пандемии коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Городской координационный совет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции предупреждает жителей Северной столицы о том, что в ближайшие несколько дней в городе закончится средний инкубационный период коронавируса после долгих праздничных выходных.

Об этом в организации проинформировали петербуржцев в субботу, 16 января. В сообщении отмечается, что с момента завершения новогодних каникул горожане стали активнее и теснее контактировать с коллегами, людьми в транспорте и общественных местах. В связи с этим специалисты ожидают увеличение новых случаев заражения коронавирусом и госпитализаций.

Отметим, что COVID-19 по-прежнему представляет большую опасность и для жителей Петербурга, и для городской системы здравоохранения. Привитых и переболевших граждан пока недостаточно, чтобы сформировать иммунную прослойку.

При этом прогнозы координационного совета сбываются уже сейчас. Как писала gazeta.spb.ru, за последние сутки в городе выявили 3 316 ковид-положительных пациентов, тогда как во время праздников ежесуточное число заражений было немногим больше 3 тысяч.

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