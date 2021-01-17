Эксперт Роскачества перечислил случаи, когда смартфон лучше не заряжать

Эксперт Роскачества перечислил случаи, когда смартфон лучше не заряжать
Смартфон лучше заряжать только "родной" сертифицированной зарядкой. Фото: pixabay

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, в каких случаях зарядка телефона может быть опасной.

Наибольшую опасность представляют ситуации, когда батарея смартфона вздулась, или гаджет нагрет солнцем либо намок, объяснил эксперт агентству «Прайм». Кроме того, лучше телефон отнести в ремонт, если начались проблемы с аккумулятором — например, смартфон перестает заряжаться или разряжается гораздо быстрее, чем раньше. Зачастую это может свидетельствовать об износе батареи ввиду длительного использования.

Также стоит избегать зарядки «неродным», особенно дешевым китайским устройством. Это может усугубить проблемы с аккумулятором. В любом случае, при ощутимых проблемах с батареей, влияющих на качество работы смартфона, лучше не пытаться заряжать его — дело может кончиться взрывом, предупреждает специалист.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об опасных приложениях, которые нужно срочно удалить со смартфона.

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