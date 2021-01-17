У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5, передает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован 17 января в 20.31 по местному времени. Его глубина составила 10 км.

Отмечается, что землетрясение произошло в 264 км от Петропавловска-Камчатского. Подробности уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что среди наиболее вероятных угроз ученые выделяют сокращение популяции дикого северного оленя, снижение выживаемости птенцов перелетных птиц, а также прогнозируют появление в регионе малярийного комара.