У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5
На Камчатке произошло землетрясение. Фото: Pixabay

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5, передает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован 17 января в 20.31 по местному времени. Его глубина составила 10 км.

Отмечается, что землетрясение произошло в 264 км от Петропавловска-Камчатского. Подробности уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что среди наиболее вероятных угроз ученые выделяют сокращение популяции дикого северного оленя, снижение выживаемости птенцов перелетных птиц, а также прогнозируют появление в регионе малярийного комара.

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