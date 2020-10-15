Ученые выяснили, какие изменения климата грозят Камчатке

Среди наиболее вероятных угроз ученые выделяют сокращение популяции дикого северного оленя, снижение выживаемости птенцов перелетных птиц, а также прогнозируют появление в регионе малярийного комара. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России.

При этом, исследователи подчеркнули, что многое будет завесить от естественных колебаний природы, но это не отменяет тот факт, что человек также влияет на состояние и развитие природы.

«Мы рассматриваем несколько сценариев развития климатической проблемы. Так по худшему из них, если объемы выбросов парниковых газов будут продолжать расти, к концу этого столетия мы вполне можем увидеть увеличение периода пожароопасности лесов на 20-30 дней», – отметил Алексей Кокорин, директор программы «Климат и энергетика» WWF России.

Таким образом, ученые прогнозируют рост кислотности в поверхностном слое воды, повышение его температуры и снижение объема растворенного кислорода. В Мировом океане исследователи уже сейчас выделяют зоны дефицита кислорода. Данная проблема не связана с гибелью животных, выброшенных на Халактырский пляж.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что экологическая катастрофа на камчатке может повлиять на популяцию краснокнижных каланов.