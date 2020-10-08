 Загрязнение на Камчатке может повлиять на жизнь краснокнижных каланов

 Загрязнение на Камчатке может повлиять на жизнь краснокнижных каланов
Вымирающий вид каланов. Фото: wwf.ru

Токсичное загрязнение воды на Северных Курилах может негативно сказаться на популяции хищных млекопитающих каланов, которые занесены в красную книгу. Об этом сообщили в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России.

По словам главы Камчатского отделения WWF Сергея Рафанова, до сих пор неустановленное загрязнение воды может привести к сокращению вида каланов, также их называют морскими бобрами. Проблема связана с гибелью морских ежей, которые являются главным продуктом в рационе хищных животных.

«Мы до сих пор не знаем точных причин, которые вызвали гибель бентосных организмов. Но есть основания опасаться, что неопознанное загрязнение распространит свое смертоносное влияние и на юг полуострова», – заявил Сергей Рафанов.

Отмечается, что фонд дикой природы совместно со сторонниками уже ведет проект, направленный на изучение причин, которые могут повлиять на гибель животных, занесенных в красную книгу.

Напомним, что экологическую катастрофу в регионе заметили местные жители в конце сентября после контакта с водой. У жителей Камчатки ухудшилось самочувствие и появились раздражения на коже. Также на берегу были обнаружены мертвые морские обитатели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что губернатор Камчатки пообещал уволить ответственных за загрязнение воды в регионе.

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