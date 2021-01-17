Петербуржцев предупредили о предстоящих изменениях в расписании поездов до Великого Новгорода

Пассажиров просят обратить внимание на изменение расписания поездов между Петербургом и Великим Новгородом.
Речь идет о поезде № 6685, который по нынешнему расписанию покидает Витебский вокзал в 07:45, а в точку назначения прибывает в 11:49.
Как сообщила пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», с 25 января движение поезда изменится.
Ознакомиться с расписанием подробно можно на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Поезд Победы» промчит по городам Ленобласти. Он заедет в Выборг, Лугу и Гатчину.