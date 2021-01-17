Петербуржцев предупредили о предстоящих изменениях в расписании поездов до Великого Новгорода

Речь идёт о поезде № 6685. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Речь идёт о поезде № 6685. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Пассажиров просят обратить внимание на изменение расписания поездов между Петербургом и Великим Новгородом.

Речь идет о поезде № 6685, который по нынешнему расписанию покидает Витебский вокзал в 07:45, а в точку назначения прибывает в 11:49.

Как сообщила пресс-служба АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», с 25 января движение поезда изменится.

Ознакомиться с расписанием подробно можно на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании

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